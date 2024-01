Cagliari, pestaggio nella notte alla Marina: aggredito un nordafricano

Rissa alla Marina. Ancora violenza nel rione davanti al porto. Verso le 23 ieri notte in via Baylle un uomo, un nordafricano, è stato aggredito da più persone, probabilmente da cittadini di origine asiatica secondo le testimonianze, con pugni e calci. Le urla hanno richiamato l’attenzione dei residenti, ormai abituati alle esplosioni di violenza nel quartiere, che hanno chiamato le forze dell’ordine e sono intervenuti direttamente per fermare l’aggressione. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Ma la vittima dell’assalto non ha presentato nessuna denuncia.