Paura al porto di Cagliari, peschereccio imbarca acqua e rischia di affondare

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per il soccorso ad un peschereccio che imbarca acqua al porto di Cagliari. In azione gli specialisti portuali e sommozzatori del nucleo di Cagliari. Verificato lo stato dello scafo della grande imbarcazione da parte dei sommozzatori, si sta provvedendo allo svuotamento della sala macchine invasa dall’acqua. Le cause presunte sono da attribuire ad un’avaria elettrica. Presente sul posto anche la Capitaneria di Porto. L’intervento è ancora in corso.