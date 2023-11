Cagliari, perdita idrica da record: “Cinque mesi senza riparazioni, Abbanoa ha rimborsato solo l’autospurgo”

La perdita idrica è da record, e a seconda di come la si vede fa anche imbestialire, visto che si tratta di acque bianche, non di fogna. Succede a Cagliari, al civico 20 di via Puccini, nel cortile interno di un condominio dove si possono contare vari garage e, sullo sfondo, 11 proprietari che non sanno più a quale santo votarsi. Le richieste di interventi sono state numerose, gli operai sono anche arrivati ma, alla fine, il lago c’è sempre, e aumenta col passare dei giorni. Francesco Puddu, titolare di una delle autorimesse, si è fatto portavoce sia con Abbanoa, sia col Comune, sia col nostro giornale: “C’è un ritorno di acque bianche nella nostra rete di scarico delle acque meteoriche. All’inizio avevamo pensato che fosse un problema di intasamento delle fogne, abbiamo chiamato due volte l’autospurgo e, rivolgendoci ad un avvocato e ad un perito che ha effettuato le verifiche, siamo stati rimborsati da Abbanoa con 360 euro”. Per Puddu, l’ottenimento del rimborso è la prova che sia la società idrica a doverci mettere una pezza. Definitiva, possibilmente. “E invece abbiamo assistito a due interventi di scavo, ma all’altezza dei civici 14 e 16, nonostante il problema fosse segnalato al civico 20. Il venti ottobre sono stati posizionati due cartelli di divieto di sosta, valido sino al ventiquattro ottobre, ma nessuno si è presentato e sono stati rimossi”.

Così si rimane a galleggiare, nel vero senso della parola. L’acqua ha scavato ormai un solco ben definito nel terreno, la paura è che possa arrivare nei garage: “Se il cortile o le autorimesse saranno raggiunte dall’acqua, specie nel periodo in arrivo dove di saranno forti precipitazioni, siamo pronti a chiedere i danni”.