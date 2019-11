Cagliari, perde il controllo dell’auto sull’Asse Mediano: un ferito all’ospedale

Incidente stradale la scorsa notte nell’asse mediano di scorrimento. Un cagliaritano di 48 anni alla guida di una Panda, diretto verso Quartu, all’altezza del km 6,000, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo urtando il guardrail. Sono stati coinvolti altri due veicoli dai grossi frammenti meccanici rilasciati dall’auto.

Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso all’Ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.