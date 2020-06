Cagliari, perde il controllo dell’auto e finisce contro un palo della luce

Incidente stradale questa mattina nel viale Borgo Sant’Elia. Una Fiat punto guidata da un 71enne residente in città, arrivato all’altezza della caserma dei carabinieri, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente è stato soccorso da un equipaggio del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sono in corso, da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.