Incidente stradale a Cagliari. Un 20enne alla guida di una Fiat Punto, nel percorrere la rotatoria tra via Cornalias e via Giotto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a finire contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al PS del policlinico con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.