Cagliari, perde il controllo della moto sull’Asse Mediano e finisce contro il guardrail

Incidente stradale questo pomeriggio nell’asse mediano di scorrimento. Un 33enne di Selargius alla guida di una moto 125 Honda, nel percorrere l”asse mediano in direzione Poetto, all’altezza di Via dei Valenzani ha perso il controllo del mezzo e dopo aver strisciato per diversi metri sull’asfalto, è finito contro il guardrail alla sua destra.

Il veicolo è rimasto incastrato al di sotto. Il conducente è riuscito a liberarsi da solo e, prontamente soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.