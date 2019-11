Incidente stradale questa notte in pieno centro. Un giovane portapizze di Monserrato, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, nel largo Carlo Felice, tamponando un’Audi che lo precedeva. Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice verde, al Pronto Soccorso dell’ospedale SS Trinità. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale