Cagliari, perde il controllo della moto a Genneruxi: centauro all’ospedale

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Genneruxi. Un 54enne residente fuori città alla guida di una moto mentre percorreva via dell’Abbazia, giunto in prossimità di via Sant’Andrea, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente sull’asfalto. Il mezzo è finito contro una Nissan Qashqai condotta da un 55enne cagliaritano che si era fermato in prossimità di un attraversamento pedonale per consentire il passaggio a un pedone. Il centauro contuso è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al p.s. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Illese le altre persone coinvolte. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.