Cagliari, perchè quei manifesti incollati ai pali e ai tubi dei canali e non sui portoni delle case?

Una brutta abitudine alla quale occorre porre rimedio, sia per l’impatto ambientale sia per la funzionalità stessa del servizio al quale fa riferimento sei tratta di quei manifestini, giallo fiammante, di formato A4, che vengono affissi,incollati, ai pali e ai tubi dei canali di scolo dei palazzi, per annunciare che un tal giorno ci sarà l’interruzione dell’energia elettrica, nelle abitazioni per lavori nella rete. Non sarebbe più funzionale metterli nei portoni dei palazzi? Si sarebbe certi che il messaggio arrivi a destinazione e che non si vedrebbero più i pali e i tubi deturpati con un impatto ambientale negativo.

Marcello Roberto Marchi