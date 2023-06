Cagliari, per cittadini e turisti movida alla Marina fra cumuli di rifiuti e cattivi odori

Non se ne esce. I rifiuti a Cagliari, anche in pieno centro e già dal primo pomeriggio, continuano a essere un problema. Cumuli di buste, con foto che impazzano sui social, in ogni angolo della città, in centro e in periferia, fanno da sfondo a passeggiate di turisti e cagliaritani. Le buste di spazzatura si accumulano già dal primo pomeriggio, soprattutto nelle zone dove si concentrano ristoranti e locali, offrendo uno scenario sgradevole e che, con il caldo, rischia di diventare pericoloso per la salute, oltre che sgradevole per i cattivi odori. I mastelli sono assolutamente insufficienti a contenere i rifiuti, e dunque gli scenari sono quelli che vedete nella foto, scattata in via Cavour proprio alle spalle del centralissimo palazzo del consiglio regionale.