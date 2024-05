Cagliari, pedonalizzazione a Stampace: via le auto ed ecco i tavolini in via Sassari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via Sassari di nuovo pedonale. Con la bella stagione confermata la pedonalizzazione sperimentale della strada di Stampace. Le aree del centro storico sono sempre più meta di flussi turistici. Così per migliorarne la qualità e la vivibilità, esaltando la vocazione commerciale e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale, l’amministrazione comunale ha sperimentato in passato, con esito positivo, la pedonalizzazione di aree a vocazione commerciale e turistica. Iniziativa che ha trovato il consenso dei cittadini, degli operatori commerciali e dei turisti.

Tra queste rientra anche la pedonalizzazione della via Sassari, riproposta negli ultimi anni nel periodo giugno – ottobre e confermata quest’anno dal 3 giugno al 31 ottobre.

Lo stop alle auto sarà in vigore tutti i giorni della settimana dalle ore 18 all’1 del giorno successivo. Sono coinvolte via Sassari (tra compreso tra piazza del Carmine e via Mameli) e via Malta tra vico Malta e via Sassari. La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio per il Centro Storico.