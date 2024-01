Cagliari, Pavoletti a sorpresa nel Capodanno alla Fiera: “Ci salveremo perché abbiamo un mister unico”

Sorpresa nel Capodanno di Cagliari, sul palco della Fiera è arrivato Leonardo Pavoletti. Il capitano è arrivato a sorpresa, cinque minuti per continuare a riscaldare la folla che ha scandito il suo nome: “Ci salveremo perché avremo un mister unico. So che vi abbiamo fatto penare anche sotto Natale”, dice il numero 10, il trascinatore e realizzatore di gol in quella che oramai non è più la “zona Cesarini” ma “Zona Pavoletti”. Il calciatore è salito sul palco prima dell’esibizione di Marco Mengoni: “Abbiamo un artista strepitoso che è venuto nella nostra terra stupenda. Buon Capodanno a tutti”.

Pavoletti si è poi rivolto alle migliaia di persone assiepate oltre le barriere di protezione: “Solitamente siete voi che guardate me”, con chiaro riferimento alle partite, “stavolta sono io che guardo voi”.