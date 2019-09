Cagliari, pauroso tamponamento a catena al semaforo per viale Monastir: tre bambini miracolosamente illesi

Quattro auto e un camion coinvolti in un maxi incidente in via Gherardo Delle Notti, paura nella notte e polizia Municipale in azione. L’ambulanza del 118, fortunatamente, trasporta all’ospedale solo una persona, una donna di 39 anni