Cagliari, pauroso incidente in viale Colombo: due donne in gravissime condizioni

Gravissimo incidente stradale questa sera nel viale Colombo a Cagliari. Una Volkswagen Up condotta da una ragazza di anni 27 residente nell’ hinterland che transitava nel viale Colombo in direzione via Ferrara, sull’ attraversamento pedonale all’ altezza dell’ hotel mediterraneo investiva 2 donne, una di 50 anni e una 17enne, residenti nell’ area della città metropolitana. Le due venivano sbalzate a terra riportando varie lesioni e venivano soccorse dal 118 e trasportate al PS dell’ospedale Brotzu e del policlinico con assegnato codice rosso. La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di legge, è alla ricerca di un veicolo che, dopo aver tamponato la Volkswagen, è fuggito senza fermarsi e prestare soccorso.