Cagliari, paura vicino a Monte Urpinu: tettoia di un palazzo in fiamme

Paura in serata a Cagliari per un incendio scoppiato in una tettoia di un palazzo di via Castelvì. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, sette, verso le 21:45. I pompieri, grazie a un’autopompa serbatoio, sono un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e con il supporto di un’autoscala, sono riusciti a domare il rogo.

Le fiamme sono state spente, l’area è stata messa in sicurezza. I Vigili del fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme alla struttura e agli appartamenti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Non si registrano, fortunatamente, feriti.