Cagliari, paura sulla Ss 130: auto sbanda e si schianta contro il guard rail (VIDEO)

Incidente, per fortuna senza feriti, sulla Ss 130 a Cagliari, all’altezza del curvone che costeggia la Città Mercato di Santa Gilla. Una donna al volante di una Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il guard rail: l’automobile ha girato su se stessa un paio di volte, prima di bloccarsi. Uno degli automobilisti che ha assistito alla scena aveva la dash cam attiva e ha ripresto tutto: “La donna era solo spaventata. Ieri ne è successo un altro poco prima che arrivassi”, racconta Andrea. “Stessa dinamica, forse per via delle traversine in metallo che sono coperte d’acqua e che attraversano la strada, facendo scivolare le auto quando piove e creando un effetto pendolo alla vettura”.

In effetti, nella notte ha piovuto e il terreno, al momento dello schianto, dal filmato sembra essere ancora molto bagnato e scivoloso.