Cagliari, paura nel Corso: auto fuori controllo distrugge le fioriere di un locale

Paura nel corso Vittorio Emanuele II. Una macchina è piombata sulle fioriere che proteggono la pedana di un locale notturno. Nessun ferito, ma alcuni arredi sono stati distrutti. Da tempo i residenti lamentano la presenza delle pedane sui parcheggi, dichiarate abusive dall’amministrazione comunale, ma mai rimosse dai titolari dei locali per penuria di fondi.

“Non è bastato il primo sinistro perché fosse posta in essere l’ordinanza dell’assessorato alle Attività produttive che decretava la rimozione dagli stalli di tutte le strutture sovrastanti i parcheggi”, ha scritto Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere di Stampace, al comando della polizia municipale, “adesso, dopo l’incidente di oggi ancora per fortuna senza conseguenze, ci chiediamo che cosa occorra per le rimozione definitiva di tutte le strutture. Un altro incidente? Stavolta non privo di conseguenze?”