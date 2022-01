Cagliari, paura in via Tintoretto: “Ragazzini terribili hanno dato fuoco a un bidone”

Paura nella notte in una palazzina di via Tintoretto a Cagliari. Un bidone è stato dato alle fiamme tra i pilotis e, dopo l’sos dei residenti, sono intervenuti i Vigili del fuoco. A lanciare l’allarme è stata un’abitante del primo piano, che è anche la capo condomina, Daniela S. A fare scoppiare il rogo sono stati “un gruppo di ragazzini che non abitano qui. Sono scesa appena ho visto il fumo e loro sono scappati”, racconta la donna. L’intervento dei pompieri è stato provvidenziale.

“La preoccupazione principale era legata alla presenza di alcuni tubi del gas che potevano essere avvolti dalle fiamme”. Alla fine, fortunatamente, solo un grande spavento per tutti.