Paura in via Flavio Gioia a Cagliari. Il cartello che segnala l’attraversamento pedonale è precipitato sulle strisce, proprio quelle meta ogni giorno di tanti bambini e giovani che raggiungono il vicinissimo parchetto di via Talete. Solo qualche graffio ad una macchina e nessun ferito, per fortuna. Un cavo elettrico, stando a quanto racconta un testimone, avrebbe leggermente attutito la caduta dell’insegna stradale.