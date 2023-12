Cagliari, paura in via Don Bosco: ragazza aggredita con un pugno e uno schiaffo

È saltato fuori all’improvviso e ha colpito una ragazza, che stava passando e ascoltando la musica, con un pugno e uno schiaffo. L’aggressione stamattina verso le 8 in via Don Bosco a Cagliari ha fatto scattare l’allarme nella zona tra viale Merello e viale Sant’Ignazio dove da tempo si registrano episodi di violenza che spesso vedono le donne come vittime.

Ma la violenza di oggi non avrà una coda giudiziaria. L’aggressore è stato identificato dalla polizia arrivata tempestivamente sul posto: si tratta di un senzatetto algerino affetto da alcuni disturbi mentali che ha colpito la ragazza senza alcun motivo. In passato si sarebbe reso protagonista di episodi analoghi. Ma la vittima dell’aggressione di oggi, che ha anche rifiutato le cure al pronto soccorso, date le circostanze, ha deciso di sporgere nessuna denuncia.

Resta comunque alta l’allerta nella zona: i residenti del quartiere sono spaventati per gli episodi di violenza sempre più frequenti.

Ha collaborato Paolo Rapeanu