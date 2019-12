Cagliari, paura in via Camalattia: incendio devasta il ristorante “Il Tagliere”

Paura per un incendio scoppiato in via Calamattia a Cagliari, all’interno del ristorante pizzeria “Il Tagliere”, proprio all’angolo con il viale Ciusa. Le fiamme hanno avvolto tutto il locale, dalla cucina alle attrezzature, compresi forni, scaffali, tavoli e sedie. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei Vigili del Fuoco e, dalla sede centrale del Comando, sono arrivati anche anche un’autobotte e il furgone autorespiratori. I pompieri hanno delimitato l’area e sono riusciti a domare le fiamme. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e le verifiche tecniche per stabilire l’agibilità della struttura e dei negozi vicini al ristorante. Sul posto si è recato il funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.