Cagliari, paura in via Biasi: cede una parte della gru e colpisce l’edificio in costruzione

Incidente in cantiere in via Giuseppe Biasi a Cagliari.

Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore 10:50 per un incidente in un cantiere edile. Per cause ancora da accertare, è avvenuto il cedimento di una porzione di gru impiegata nel cantiere, la quale ha urtato parte della struttura in costruzione. Non si registra nessun ferito e non sono state coinvolte altre strutture confinanti. Immediate le operazioni di messa in sicurezza della gru.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari e il Funzionario di Guardia per avviare le verifiche del caso.