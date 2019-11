Cagliari, paura in piazza Giovanni: 23enne scippata da un uomo in scooter

E due. Dopo l’anziana scippata e scaraventata a terra in via Pergolesi tre giorni fa, un altro scippo in pieno centro a Cagliari. Stavolta l’aggressione è avvenuta in piazza Giovanni, per la previsione nel breve tratto di strada che va dalla banca alla parafarmacia, a pochi metri dall’ingresso del Parco della Musica. L’episodio è avvenuto verso le diciassette. La vittima, la 23enne Martina Leone, racconta a Casteddu Online quei terribili minuti: “Stavo andando a lavoro, all’improvviso sono stata affiancata da un uomo in scooter. Mi ha strappato la borsetta, dentro c’erano 50 euro e le chiavi di casa e dell’auto. È fuggito verso via Sant’Alenixedda, ho avuto solo il tempo di notare alcuni particolari: indossava un giubbotto bianco e aveva solo la testa coperta da un cappuccio nero, non indossava il casco. Spero di poter riavere tutto”, dice la giovane.

Sul posto, dopo pochi minuti, è arrivata una pattuglia della squadra volante. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della giovane, ancora molto impaurita, e di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Le indagini sono già partite, il malvivente potrebbe avere le ore contate.