Paura in via Roma a Cagliari pochi minuti prima dell’arrivo della statua di Sant’Efisio. Un cavallo ha disarcionato un miliziano all’improvviso e, a tutta velocità, è scappato, sfiorando fedeli e fotografi. Solo per una questione di pochi centimetri non si sono registrati feriti.

L’animale è stato bloccato ben oltre la stazione di piazza Matteotti.