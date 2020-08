Cagliari, paura all’alba in via Negri per un incendio: palazzina evacuata

Paura all’alba in via Ada Negri a Cagliari per un incendio scoppiato al piano terra di una palazzina. Sul posto sono arrivati, alle 6:20, i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare l’area e ad addentrarsi all’interno della struttura per localizzare l’appartamento coinvolto. In via precauzionale sono stati evacuati gli inquilini di tutti gli appartamenti.

Le fiamme hanno colpito un salotto e alcuni arredi, e sono già state spente. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia, carabinieri, e personale sanitario invitato dal 118.