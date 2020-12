Cagliari, paura a Genneruxi: 77enne cade mentre sta passando il tram

Paura in tarda mattinata nel rione cagliaritano di Genneruxi. Un’anziana di 77 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta sul marciapiede di via Genneruxi, nel tratto dove ci sono i binari della metropolitana leggera. La nonnina ha perso l’equilibrio proprio mentre stava passando il tram. Ferita, è stata trasportata al Brotzu in codice giallo. Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi di legge. Indagini in corso per capire se ci sia stato un impatto tra la donna e il tram. La linea è stata temporaneamente sospesa per il tempo necessario per l’espletamento dei rilievi di legge.