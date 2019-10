Cagliari, passaggio di consegne alla Marina militare: ritorna l’ammiraglio Compiani

Emozione anche per l’Ammiraglio Compiani che dopo tre anni trascorsi a Bruxelles ritrova la “sua” Cagliari, una città in cui oltre alle soddisfazioni legate al servizio prestato, anche la famiglia ha potuto apprezzare l’eccellente qualità della vita e chissà, decidere di farne la propria residenza in futuro. Il comandante di Marina Nord La Spezia, Ammiraglio di divisione Giorgio Lazio, ha confermato l’impegno della Forza Armata nell’isola, auspicando che la presenza di uomini e mezzi venga intensificata nell’ottica di una sinergia costruttiva con la popolazione e le istituzioni locali. La Marina e la Sardegna, un legame inossidabile per la sicurezza dei traffici marittimi nel Mediterraneo e per la salvaguardia delle coste e dello splendido mare dell’Isola.