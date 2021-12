Sinistro stradale questa mattina in via Sonnino a Cagliari: coinvolto un ciclista di 60 anni.

Secondo una prima ricostruzione del personale della Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale, intervenuto per i rilievi, il ciclista stava transitando in via Sonnino e a causa di una buca presente sul manto stradale è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa sull’asfalto. Soccorso dal 118 è stato ricoverato all’ospedale Brotzu in codice rosso.