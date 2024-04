Cagliari, passa Sant’Efisio: per motivi di sicurezza stop ai tavolini per oltre 130 locali del centro storico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A partire dalla mezzanotte del primo giorno di maggio fino al passaggio della processione (ore 14 circa del 1° maggio 2024 scatterà la sospensione temporanea delle concessioni di suolo pubblico tra Marina e Stampace. Sarà vietato posizionare sul suolo pubblico arredi e allestimenti (tavoli, sedie, panchine, fioriere e ombrelloni etc ) e quindi niente caffè, drink e aperitivi all’aperto. Non solo nella zona di Stampace dove passa il Santo, ma anche nella Marina e via Roma e coinvolgerà quasi 130 attività tra bar e ristoranti nel centro storico.

In base a uno specifico piano di sicurezza, emergenza ed evacuazione della 368esima Festa di Sant’Efisio, Il Comune ha deciso di sacrificare temporaneamente gli interessi dei concessionari di suolo pubblico, limitatamente alle ore strettamente necessarie e al tempo di preparazione e svolgimento della Festa e degli eventi collaterali.

Così le aree saranno tenute sgombre da qualsiasi allestimento, anche di natura amovibile, collocato sul suolo pubblico. Coinvolte anche le vie di accesso e esodo, quindi non strettamente legate allo svolgimento della processione come quella Marina.

Stop dunque ai tavolini presenti nel Corso Vittorio Emanuele II, (tratto pedonalizzato compreso tra la Piazza Yenne e la Via Sassari) a partire dalle ore 02 del 1° maggio 2024 e fino al passaggio della processione, nel Corso Vittorio Emanuele II, (tratto marciapiede contraddistinto dai numeri civici pari e tratto pedonalizzato dalla Via Sassari fino alla fine del Corso), in via Santa Margherita (integralmente), piazza Yenne (esclusivamente le occupazione di Tipo B e di Tipo C più prossime all’intersezione tra la via Santa Margherita, posizionate in prossimità del Varco V12b e dell’area di stazionamento degli spettatori individuata come Area 3b), largo Carlo Felice, piazza del Carmine, via Sassari, via Roma (a partire da via Lepanto fino alla fine della strada), via Crispi, via Angioy, vico Carlo Felice, via Manno, via Baylle, via Sardegna (dal largo Carlo Felice a via Lepanto), via Napoli (dalla intersezione con via Sardegna alla Via Roma), e via Barcellona (dalla intersezione con via Sardegna a via Roma).