Cagliari, partiti oggi i lavori di riqualificazione di via Dante: primo stop l’8 dicembre

Via Dante, partiti i lavori di riqualificazione. Poco più di un anno di attesa e poi la nota via dello shopping cambierà volto. Il cantiere per la riqualificazione è partito oggi. “La gara non è conlcusa”, spiega l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, “ma stiamo intervenendo sui marciapiedi col Global Sevices. I lavori verranno interrotti l’8 dicembre per non disturbare le attività durante il periodo festivo e ripartiranno dopo l’8 gennaio”

Il cantiere è partito da via Cocco Ortu e si interromperà in piazza Giovanni XXIII. Alcune lamentele da parte dei commercianti sono arrivate dopo la rimozione dei cestini portarifiuti

I lavori. La pista ciclabile viene resa complanare al marciapiede e una cordonata la separerà dalla carreggiata. Verranno ampliate le aiuole e ci saranno slarghi e panchine per sedersi. Il marciapiede sarà realizzato su una fascia di 2, 5 m. Negli incroci verrà creato il “marciapiede continuo”: le auto che entrano nell’incrocio dovranno scavalcare un attraversamento pedonale rialzato fino alla stessa quota del marciapiede e darà visibilità a pedoni e automobilisti.

Via le vecchia aiuole coi tronchi degli alberi rimossi, le vecchie fioriere e i cartelli pubblicitari. Sarà anche messa in sicurezza la rotatoria di piazza San Benedetto (con nuovi attraversamenti pedonali) e le fermate saranno rese accessibili ai disabili. Il cantiere sarà organizzato in 6 blocchi (piazza Giovanni XXIII-via Cocco Ortu, via Cocco Ortu- rotatoria di piazza San Benedetto, rotatoria di piazza San Benedetto e poi altre tre tappe all’altezza di via Tola, via Farina per finire in piazza Repubblica. La chiusura dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2023. Almeno secondo i tecnici. Ma c’è un po’ di scetticismo da parte dell’opposizione.