Cagliari, partite Iva e ristoratori pronti a invadere piazza dei Centomila: “Urleremo tutta la nostra rabbia”

cagliari

Fermi da mesi o in semi lockdown, tanti lavoratori parteciperanno alla manifestazione organizzata da Fabio Macciò: “Le riaperture promesse da Draghi? Non ci fidiamo, sono tredici mesi che ci dicono che torneremo alla normalità: qui in Sardegna, poi, non siamo zona gialla”