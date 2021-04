Cagliari-Parma 4-3, incredibile vittoria rossoblù: Cerri rilancia la speranza della salvezza. Incredibile match alla Sardegna Arena, il Cagliari sotto per tutta la gara rimonta e vince nei minuti di recupero. Con la forza della disperazione i ragazzi di Semplici portano a casa una vittoria che può essere fondamentale per il proseguo del campionato del Cagliari. In svantaggio dopo 5 minuti e poi sotto di due gol, il Cagliari accorcia con uno scatenato Pavoletti ma nella ripresa il Parma trova il gol del 3-1 in contropiede. Finale pirotecnico, Marin accorcia ancora sul 2-3 e Semplici mette in campo tutti gli attaccanti, da Simeone a Cerri e Gaston Pereiro che segna la rete spettacolare del pareggio. Cinque minuti di recupero e a 40 secondi dalla fine Cerri trova lo stacco di testa vincente che riporta il Cagliari in corsa.