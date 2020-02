Cagliari, pareggio beffa contro il Parma: la difesa fa ancora acqua e nel recupero arriva il 2-2

IL CAGLIARI S’INCEPPA CON IL PARMA

di Gigi Garau

Pareggio alla Sardegna Arena, ultimi minuti fatali per i rossoblù La maledizione della zona “cesarini” colpisce ancora, il Cagliari in vantaggio sino al recupero si fa raggiungere dal Parma con il classico svarione difensivo, una distrazione che costano due punti con una diretta concorrente ai ragazzi di Maran che oggi meritavano di più. Questa squadra che non riesce più a vincere è nei fatti, bisogna migliorare la tenuta fisica e atletica durante le reazioni degli avversari, ormai sono quindici i punti che il Cagliari ha lasciato nei minuti finali delle partite, necessita un cambio di atteggiamento che Maran sicuramente dovrà meditare, ma ora vediamo il racconto della partita: Luci accese alla Sardegna Arena, spalti gremiti e temperatura gradevole, gli ingredienti ideali per una serata all’insegna della riscossa per i ragazzi di Maran, ancora indisponibili Ceppitelli e Pavoletti, in panchina i neo acquisti Pereiro e Paloschi, che dovrebbero far dimenticare i partenti Cerri e Castro. Il Parma orfano di Cervinho dato in partenza verso ricchi lidi orientali, si presenta con l’ex di turno Bruno Alves. Ma vediamo le formazioni, per il Cagliari Maran sceglie i soliti titolari: Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Dal canto suo D’Aversa schiera la seguente formazione: Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius Siligardi. Il Cagliari è reduce da due pareggi in trasferta, l’ultimo nel difficile campo della vice capolista Inter a seguito di una prestazione notevole che fa ben sperare per la gara di oggi, il Parma è al sesto posto in classifica a pari punti dei rossoblù, squadra veloce e ordinata che sicuramente rappresenta bella sorpresa di questo campionato, l’arbitro è il sig. Irrati. La partita inizia con il Parma che non mostra nessun timore reverenziale nei confronti del Cagliari, partenza sprint degli emiliani che grazie a due leggerezze di Joao Pedro, si ritrovano a finalizzare due azioni pericolose verso la porta difesa da Cragno. Al 13’ bella azione del Cagliari sull’asse Joao Pedro – Nandez, con conclusione del brasiliano alta sulla traversa, al 16’ è ancora Joao Pedro a calciare verso la porta del Parma, tiro rasoterra che si perde sul fondo. Al 18’ è sempre Joao Pedro a centrare la marcatura, servito deliziosamente da Simeone, liberato sulla destra da un passaggio di Nandez, il brasiliano trova l’angolo basso sul primo palo della porta difesa da Colombi, Cagliari in vantaggio e quattordicesimo goal in campionato per Joao Meravigliao.

Al 24’ Nainggolan mette in movimento Simeone con conclude in porta, Colombi respinge con non poca difficoltà, tutte le volte che il Cagliari accelera, la difesa del Parma va in grande difficoltà; al 28’ ancora Nainggolan che serve Simeone che dentro l’area, tira potente in porta, altra respinta di Colombi, un minuto dopo è Nainggolan a provare da fuori area con palla che sorvola la traversa. Al 30’ Parma vicino al pareggio, da un pasticcio a centrocampo del Cagliari, nasce un’azione d’attacco del Parma che Brugman conclude sul palo destro della porta difesa da Cragno, al 33’ prima ammonizione della partita, se la becca Darmian per proteste, al 35’ altra occasione per il Cagliari, Simeonecalcia da dentro l’area, la palla deviata da un difensore si stampa sulla traversa. Al 38’ altro miracolo di Colombi che deve volare per negare la rete a Faragò che aveva colpito di testa in maniera perfetta. Un minuto dopo è Nainggolan a calciare di sinistro e impegnare severamente Colombi che si rifugia in calcio d’angolo. Al 40’ altro tiro di Simeone da fuori area, palla fuori, al 41’ il Parma pareggia, azione sulla destra del Parma, cross in area dove non interviene nessuno e Kucka trova l’appoggio facile alle spalle di Cragno. Irrati concede un minuto di recupero e proprio in questo periodo di gioco, il Parma si rende ancora pericoloso con una zuccata in area di Cornelius con palla alta sulla traversa. Si va al riposo con il risultato di parità, alla Sardegna Arena, Cagliari 1 Parma 1. Dopo un primo tempo dominato dai rossoblù, nonostante il pareggio, la partita ricomincia senza sostituzioni, stesse squadre del primo tempo, al 5’ Pellegrini s’incunea nell’area emiliana e conclude in porta, palla respinta, un minuto dopo è Cigarini a concludere da dentro l’area, Colombi si salva in angolo, sugli sviluppi del calcio d’angolo cross di Nainggolan e Joao Pedro viene travolto in area: calcio di rigore! Batte lo stesso Joao e palla fuori nettamente, ma due minuti dopo Pellegrini mette tutto a posto, s’invola sulla fascia sinistra e serve su un piatto d’argento una palla che Simeone deve solo depositare in rete, Cagliari in vantaggio. Al 12’ prima sostituzione per il Parma, dentro l’ex doriano Caprari che prende il posto di Siligardi, al 13’ Irrati assegna un calcio di rigore al Parma per un fallo di mano di Klavan, dovrebbe battere Kucka ma Irrati viene stoppato dal VAR che nega il rigore e assegna una punizione dal limite al Parma. Al 24’ giallo per Cigarini che è anche diffidato e salterà la prossima partita con il Genoa, intanto lo stesso Cigarini rimane a terra dopo essere stato colpito alla caviglia e viene soccorso dai sanitari, a questo punto Maran punta al cambio, e al 31’ dentro Oliva e fuori “il professore”.

Al 32’ gran cross di Nandez e Colombi vola per deviare, al 31’ giallo anche per Faragò che stende Kurtic senza tanti complimenti, al 33’ altra occasione per il Cagliari, Nandez ruba palla sulla tre quarti del Parma, si presenta in area e calcia, Colombi si salva in angolo. Al 35’ altro cambio per il Parma, esce Brugman e entra Sprocati. Faragò sembra soffrire il dinamismo di Caprari sulla fascia destra del Cagliari, il Parma si spinge in avanti alla ricerca del pareggio, al 37’ esordio di Paloschi con la maglia del Cagliari, esce Giovanni Simeone e pubblico della Sardegna Arena in piedi ad applaudire. AL 40’ gran tiro al volo di Kurtic che passa di un soffio sopra la traversa, al 42’ giallo anche per Nainggolan per un’entrata da dietro su Kucka, un minuto dopo Ernani calcia da lontano, tiro violento che Cragno mette in calcio d’angolo. Irrati assegna 5 minuti di recupero, ci sarà da soffrire, al 3’ minuto di recupero è ancora Nandez ad aandare vicino al goal con Colombi che salva, ma un minuto dopo Cornelius segna il goal del pareggio per il Parma, schiacciando di testa in solitudine dentro l’area di porta. Irrati assegna un ulteriore minuto di recupero ma il risultato non cambia, il Cagliari pareggia una partita che l’ha visto due volte in vantaggio, una marea di tiri in porta, due pali e un rigore sbagliato, la dicono lunga sulla difficoltà che ha la squadra nel tenersi il risultato, da segnalare la bella prova di Nandez e del solito Nainggolan, bravo anche Simeone e Cigarini, peccato per Joao Pedro che ha macchiato una discreta prestazione con il rigore sbagliato, encomiabili i tifosi cagliaritani, sempre a incitare la squadra, anche nei momenti più difficili e soprattutto applausi nonostante l’amaro per il pareggio che onestamente sta stretto.