Cagliari, lavoro estivo per i disoccupati: cercasi 4 addetti per il parcheggio del Poetto

Dovranno gestire il traffico in entrata e in uscita e garantire le auto in sosta nel grande parcheggio tra viale Poetto e via Isola di San Pietro accanto all’ippodromo. La Società Ippica di Cagliari cerca 4 addetti al parcheggio a tempo determinato della durata di tre mesi da partire dal 15 Giugno 2019 e sino al 15 Settembre 2019. Devono essere disoccupati. Le persone individuate (tramite colloquio) dovranno lavorare per 25 ore settimanali.