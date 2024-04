Cagliari, parcheggio cafone alla fermata del bus: disagi per anziani e disabili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Macchine in sosta alla fermata del bus, impossibile per il mezzo avvicinarsi al marciapiede e far scendere chi ha problemi con la deambulazione, “è possibile che ci siano persone che non riescono a fare un ragionamento elementare come quello che se il pullman non riesce ad accostare al marciapiede non può aprire la pedana per i disabili e non riesce a scendere nemmeno chi non è in perfetta salute?” spiega un cittadino. Via Biasi, questa volta, la fermata del pullman si trasforma in parcheggio per chi, evidentemente, ha poca voglia di fare qualche passo in più per reperire una sosta consentita ed è così che, con menefreghismo nei confronti delle possibili conseguenze, chi ha problemi di salute è costretto a rimanere in pullman perché impossibilitato a scendere. La segnalazione, con foto allegata, giunge da un residente che doveva effettuare una visita medica, “il pullman si è dovuto fermare in mezzo alla strada perché due auto occupavano abusivamente la fermata”. Una situazione, purtroppo, non nuova ma che, di certo, non deve diventare normalità: troppo spesso i parcheggi più impensabili sono all’ordine del giorno, creando non indifferenti disagi sia agli autisti dei mezzi pubblici che ai passeggeri, soprattutto i più fragili.