“A Cagliari parcheggi pronti ma ancora chiusi, Truzzu li apra o si dimetta”

“Fuori tempo massimo e ancora senza il voto unanime della maggioranza la delibera sull’occupazione degli stalli sosta”. Così l’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale attacca il primo cittadino. Tutto dopo la tensione esplosa oggi nella commissione Attività Produttive dopo lo strappo nel centrodestra tra il presidente Pierluigi Mannino e il capogruppo Psd’Az (partito dell’assessore alle Attività produttive) Roberto Mura che non ha partecipato al voto del nuovo regolamento sulle concessione dei parcheggi per tavolini e sedie di bar e ristoranti. La soluzione prevede una sforbiciata di 50 cm alle pedane nel tratto che si affaccia sulla carreggiata. Idea che ha suscitato le perplessità dei Quattro Mori e la decisa contrarietà del comitato dei residenti di Stampace.

“La minoranza si dissocia e prende le distanze dai ritardi, dalla confusione e dai mal di pancia della maggioranza al governo sulla proposta di delibera in discussione ormai da troppo tempo in Commissione consiliare Attività produttive”, scrivono Marzia Cilloccu, Andrea Dettori, Matteo Massa e Marco Benucci, “troviamo inaccettabile che, dopo mesi di audizioni, tentativi di collaborazione da parte nostra e lungaggini inspiegabili, il Psd’Az abbia le nostre stesse perplessità, come noi non partecipi al voto e continui a esprimere a tutt’oggi molti dubbi sulla bontà ed efficacia della proposta andando contro il loro esponente in giunta: era stato infatti proprio l’assessore di riferimento del partito di maggioranza Alessandro Sorgia, responsabile del servizio Attività produttive”, aggiungono, “a promettere personalmente agli esercenti una risposta repentina ed efficace, anche se già in imbarazzante ritardo, durante la loro recente mobilitazione in Municipio. Così non si può andare avanti: la maggioranza si assuma le proprie responsabilità, dia risposte chiare alle attività della ristorazione e ai residenti, apra i parcheggi pronti ancora inutilizzati (chiaro il riferimento ai parcheggi in struttura di via Caprera e via De Magistris) , o, come ha chiaramente evidenziato oggi in commissione”, concludono, “risolva le sue gravi incomprensioni e inadeguatezze andando a casa”.