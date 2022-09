Cagliari, paninaro abusivo nuovamente nei guai: “Seconda multa di 5mila euro e camion sequestrato

Si è spostato da via Gherardo delle Notti a viale Monastir, continuando a vendere bibite e panini nonostante non avesse nessuna autorizzazione. E, come già successo il 29 agosto, un paninaro abusivo è stato multato, ancora una volta, dalla polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti, stavolta con il supporto dei carabinieri. Lo sgombero è avvenuto tra qualche contestazione, ma non si sono registrati momenti di tensione. Un carro attrezzi, chiamato dagli stessi agenti, ha portato via il camion bar, che alla fine è finito nel parcheggio condominiale del paninaro, con tanto di sigilli. Vendite vietate sino a nuovo ordine, cioè sino a quando non avrà ottenuto l’autorizzazione per vendere in un’area pubblica.

Per il venditore irregolare si tratta della seconda sanzione salata nel giro di una settimana: per l’occupazione abusiva di suolo pubblico la multa è fissa, cinquemila euro. Quindi, i conti sono presto fatti: dovrà versarne diecimila. E, nel frattempo, sperare di ottenere i documenti necessari, da parte del Comune, per poter lavorare in modo regolare.