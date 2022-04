Cagliari, paninari e torronai nella nuova passeggiata scoperta: l’esordio a Sant’Efisio

Paninari, torronai e artigiani sono in arrivo nella nuova passeggiata scoperta realizzata dal Comune in via Roma a Cagliari. Nella strada-cartolina della città, nell’aiuola centrale, le auto sono un ricordo già da settimane. E proprio per Sant’Efisio, un centinaio di espositori sono pronti a vendere i loro prodotti ai tanti fedeli presenti per omaggiare Sant’Efisio. I posteggi devono ancora essere assegnati, ma gli uffici comunali stanno lavorando in modalità non stop per riuscire a dare tutte le autorizzazioni. Sull’asfalto sono già segnati i numeri degli stalli disponibili, gli operai stanno facendo gli ultimi ritocchi tra gettate di cemento e sistemazione di panchine e nuove piante. Una lunga passeggiata pedonale che sarà utilizzata non solo per ricreare una sorta di “Santa Greca di Decimomannu” in salsa cagliaritana, ma anche per tanti altri eventi.

“Nell’aiuola centrala di via Roma diamo la possibilità alle tante attività che hanno subìto disagi durante i due anni di pandemia di poter avere un po’ di respiro. Sono sicuro che avremo tantissimi partecipanti, riusciremo a dargli una boccata d’ossigeno. Ci saranno anche tantissimi turisti”, promette Sorgia, “abbiamo già più di cento persone che hanno presentato la domanda, se riusciremo troveremo altri spazi. Quella di via Roma è una novità, abbiamo interrotto i lavori perchè volevamo dare questo spazio, importante, per tante attività. Il primo maggio è la festa del lavoro, a livello turistico, tra la settimana santa e Sant’Efisio, passando per l’evento di harry Potter alla Fiera, abbiamo tanti vacanzieri che sono arrivati anche dall’estero. Sicuramente è una location, quella di via Roma, che utilizzeremo per realizzare eventi”. E le bancarelle food possono rappresentare “un progetto pilota”.