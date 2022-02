Dramma a Cagliari, donna soccorsa in casa per overdose: è gravissima

Overdose, gravissima una donna di 46 anni. Dramma a Cagliari. Stamattina il personale del 118 è intervenuto a Pirri in via Legnano per soccorrere una donna, trovata all’interno della propria abitazione priva di sensi a causa di un overdose. La donna è stata trasportata all’ospedale Brotzu dove attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni (la prognosi è riservata).

Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda: sono state poste sotto sequestro alcune dosi di eroina, la siringa e e il telefono cellulare della donna. I militari stanno anche interrogando alcuni amici della donna per cercare di individuare la persona che ha ceduto la sostanza stupefacente.