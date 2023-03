“Cagliari ospiterà gli Europei di calcio del 2032”, ma lo stadio sarà pronto? 

C’è anche Cagliari tra le città italiane che ospiteranno le partite degli Europei di calcio del 2032. La decisione è di oggi, la lista ufficiale sarà sul tavolo dell’Uefa il dodici aprile prossimo, più il dossier finale della candidatura da parte della Figc. Requisito fondamentale per la selezione? Avere uno stadio da trentamila posti. Piccolo, anzi grosso particolare: a oggi, nel capoluogo sardo non esiste. La Unipol Domus ne conta poco più di sedicimila, e allora la domanda è una: lo stadio nuovo sarà pronto o c’è il rischio di fare una figuraccia colossale? Regione e Comune, a un mese dall’accordo di programma, continuano a ignorarsi: tra la serie di interventi approvati dal Consiglio regionale ci sono anche i cinquanta milioni di euro indispensabili per il nuovo stadio a Sant’Elia. Non sono pochi soldi, il fatto che la Regione abbia vincolato la cifra ad altri interventi edilizi, alcuni da programmare da zero, non fa certo dormire sonni tranquilli.

Sempre oggi, il Cagliari Calcio ha annunciato di aver siglato accordi con due società private, Accor e Snow Group, per tirare su un hotel superlusso con 122 camere e Spa da 4000 metri nel nuovo stadio del Cagliari. Business, quindi, con a contorno lo sport, e annunci legati a uno stadio che, ancora, non c’è. Con moltissimi tifosi rossoblù sempre più indispettiti che, almeno dal centenario della nascita della squadra, cioè dal 2020, attendono di vedere la posa della prima pietra.