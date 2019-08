Cagliari, nuove assunzioni negli ospedali: via alla selezione per infermieri

Di



apertura1

Ats ha indetto la selezione pubblica per titoli che consentirà agli infermieri in categoria “D”, in possesso di tutti i requisiti, di entrare nella graduatoria che potrà essere utilizzata per assunzioni con contratto a tempo determinato. Le domande dovranno essere presentate on line entro il 18 settembre