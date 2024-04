Cagliari, ora c’è il via libera: Massimo Zedda candidato del centrosinistra alle prossime comunali

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà l’ex consigliere regionali dei Progressisti Massimo Zedda il candidato del centrosinistra alle prossime amministrative del capoluogo. La decisione è maturata poco fa al tavolo del campo largo: le forze che hanno sostenuto la governatrice Alessandra Todde annunceranno a Zedda, che aveva già espresso da tempo la propria disponibilità alla candidatura a palazzo Bacaredda, la volontà di sostenerlo.

Il Pd ha rinunciato a proporre un proprio nome, dando di fatto il via libera all’ex primo cittadino vincitore nel 2011 e nel 2016. Negato invece l’ingresso in coalizione ai partiti che hanno sostenuto la candidatura di Renato Soru alle regionali. Restano fuori Azione, Italia Viva e Più Europa. Decisivi i no del Movimento 5 Stelle e di sardi in Europa.

Zedda sfiderà la candidata del centrodestra Alessandra Zedda e Giuseppe Farris, ex assessore al personale della giunta Floris, che guiderà un movimento civico.