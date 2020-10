Cagliari, open weekend sulla salute mentale: porte aperte ai cittadini in via Romagna e in vari ospedali

“Conosci, previeni e cura” è lo slogan adottato da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere che, da sempre attenta al tema della salute mentale, lancia la nuova edizione dell’(H)-Open Weekend che si terrà dal 9 all’11 ottobre presso gli ospedali del network Bollini Rosa e in tutti i Servizi dedicati alla salute mentale che aderiranno all’iniziativa dedicata alla popolazione e, in particolare, alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare. Anche ATS Sardegna, in occasione della VII^ edizione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, aderisce all’iniziativa con il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud aprendo a tutta la popolazione i Servizi che si occupano nel Sud Sardegna di Salute mentale e le Associazioni che con essi collaborano attivamente.

È previsto un fitto programma di attività a partire da venerdì 9 ottobre dalle ore 15 alle 20 e sabato 10 ottobre dalle ore 10 alle 18. Le strutture aderenti al progetto apriranno le porte alla comunità, distribuendo materiale informativo dedicato e attivando info point in numerose piazze della Città di Cagliari, laboratori e workshop nei Servizi e nelle aree all’aperto della Cittadella della Salute di via Romagna, nei Centri diurni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena, nel Centro sociale del Comune di Isili, nei Centri di Salute Mentale di Assemini e di Carbonia, negli spazi all’aperto della Città di Iglesias. Tra le tante attività programmate, alcune di esse a carattere ludico-ricreativo, sportivo e di espressività corporea, sono centrate sul processo di cura e riabilitazione inteso come percorso verso il mantenimento di uno stato di salute e benessere fisico, mentale e sociale, in linea con la definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Saranno innumerevoli le tematiche presentate: l’uso di alcol in gravidanza e la Sindrome Fetoalcolica, la violenza di genere, i disturbi del comportamento alimentare, il disagio psicologico in età evolutiva, la dipendenza da sostanze legali e illegali e il Disturbo da Gioco d’Azzardo. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. L’edizione di quest’anno riveste un significato ancora più particolare a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a dura prova. Così il Direttore del DSMD Zona Sud, Dott.ssa Graziella Boi: “Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Zona Sud si pone nella medesima dimensione dell’Osservatorio ONDA, condividendo l’importanza di offrire una relazione di aiuto a coloro i quali soffrono di disturbi psichici, acuiti in questo momento storico dall’avanzare della pandemia da Covid-19. In particolare i disturbi dell’umore accompagnati spesso da un concomitante uso di alcol nelle donne costituiscono una problematica per la quale dobbiamo porci in una posizione di ascolto e cura, attraverso un delicato lavoro d’equipe multidisciplinare e di rete. Questa iniziativa ci consente di far conoscere i Servizi a tutta la popolazione, allontanando la cultura dello stigma che condiziona ancora oggi il nostro vivere attuale. Ringrazio gli operatori del nostro Dipartimento che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, contribuendo attivamente con il loro impegno alla realizzazione di queste due giornate”. “Siamo giunti alla settima edizione di questo Open Weekend sulla Salute Mentale che vede coinvolti 120 tra ospedali e centri territoriali”, chiarisce Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda. “Questa iniziativa assume quest’anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono). L’OMS parla di emergenza psichica: per questo offrire, con la collaborazione di tante strutture a cui va il nostro ringraziamento per lo sforzo organizzativo, servizi gratuiti alla popolazione su tutte le patologie mentali, riteniamo sia un piccolo, ma prezioso contributo”. L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria (SIP) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Angelini, Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, Lundbeck e Neomesia.