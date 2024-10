Cagliari, omicidio a Is Mirrionis: chiesto l’ergastolo per l’assassino di Venerato Sardu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Chiesto l’ergastolo per Fabrizio Congiu, il 53enne presunto assassinio di Venerato Sardu, il padrone di casa che l’aveva sfrattato dalla casa dove viveva perché non pagava l’affitto, in via Ogliastra nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari. Secondo l’accusa, Congiu è entrato nella casa al piano terra per rapinare Sardu ma poi la situazione è degenerata e finita con il delitto, consumato a colpi di martello e coltello. Oggi i giudici della corte d’assise hanno chiesto l’ergastolo.

Sardu era il padrone dell’intero edificio a poche decine di metri dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. E dava le camere in affitto. I carabinieri, a poche ore dal delitto, hanno fermato il presunto responsabile, Fabrizio Congiu, cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato ritrovato disteso sul pavimento con diverse ferite alla testa incompatibili con la caduta accidentale. Quando sul posto sono arrivati il pm di turno Andrea Massidda e il nucleo investigativo dei carabinieri sono state subito visionate le immagini del sistema di videosorveglianza della palazzina. E il cerchio si è chiuso.