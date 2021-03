Cagliari, oltre 29mila tamponi e oltre mille nonnini vaccinati: successo per le giornate di screening anti Covid

Si è conclusa la due giornate di screening anti-Covid a Cagliari, quarta tappa di ‘Sardi e sicuri’, progetto della Regione realizzato da Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19. Nella città capoluogo sono stati allestiti 17 punti per l’esecuzione dei test antigenici, con l’impiego di circa 600 operatori tra medici, infermieri, tecnici informatici e volontari. Nella tappa di Cagliari, a cui seguirà il monitoraggio nei comuni dell’Area vasta, in programma il prossimo fine settimana, sono stati eseguiti complessivamente circa 29mila tamponi.

Complessivamente sono 4 le tappe concluse nell’ambito del progetto ‘Sardi e sicuri’ per un totale di 104 comuni in tre aree: Ogliastra, nuorese, Medio Campidano e la città di Cagliari. Circa 180mila i test eseguiti finora. Lo screening, libero e gratuito, il più grande mai realizzato finora nell’Isola, proseguirà fino a coprire l’intero territorio regionale.

Nella giornata di oggi, alla Fiera della Sardegna, in concomitanza con l’attività di monitoraggio, si è tenuto il ‘vaccine day’ che ha inaugurato l’apertura dell’Hub vaccinale dell’Area metropolitana. Nel centro di vaccinazione allestito nel Padiglione “D” della Fiera sono stati immunizzati 1.070 cittadini ultraottantenni, così come previsto nel piano della campagna in corso. La struttura, dotata di 20 ambulatori, ha la capacità di somministrare fino a 1.500 dosi al giorno.