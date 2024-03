Cagliari, ok al piano degli ambulanti: i camion bar del Cavalluccio Marino trasferiti davanti alle saline

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I camion bar del Cavalluccio Marino passano dalla storica collocazione di via Vulcano a via Stromboli. E nuovo assetto, con taglio alle postazioni, del commercio all’aperto all’esterno dei mercati di via Quirra e Is Bingias. E sono in arrivo 40 postazioni per gli ambulanti in tutta la città da Pirri a Mulinu Becciu e da San Benedetto a Stampace. Proprio nel giorno in cui l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia rassegna le proprie dimissioni per sbarcare in consiglio regionale, la commissione Attività produttive discute il piano delle aree al commercio su aree pubbliche scoperte. Il dibattito è previsto per oggi e domani e la settimana prossima il documento è atteso dal voto in consiglio comunale.

Sono stati individuati 40 posteggi isolati, distribuiti sull’intero territorio comunale destinati al commercio ambulante su posteggio fisso, sia di prodotti alimentari che non alimentari.

Otto postazioni al Cavalluccio Marino in via Stromboli (quelle precedentemente sistemate in via Vulcano a pochi passi dal lungomare Poetto), 4 in via Sole, 4 in via Dante (una delle quali davanti ai campi dell’Ossigeno), 4 nei parcheggi di via Newton, 2 in via Petrarca (una all’angolo con via Cavalcanti-lato cabine telefoniche e l’altro numero civico 47) e una a testa in piazza Dessì, via Gherardo delle Notti (angolo via Asquer), in via Puglia, via delle Fosse Ardeatine, via Curie, via Meilogu/via Pertusola (ex sterrato), via Santa Maria Goretti (ex via Toti), via del Pozzetto e via Pola angolo via Mameli (fronte Mem).

Verrà dato un nuovo assetto anche alle postazioni degli ambulanti dei mercati di Is Bingias e via Quirra, in entrambi i casi c’è stato un taglio alle postazioni, soprattutto per l’esigenza di mettere maggior ordine e decoro alle aree.

Gli ambulanti del Mercato di Is Bingias potranno operare in una superficie di 800 mq circa in piazza Medas (tra via Corona e l’ingresso del Banco di Sardegna), e un’altra di 300 mq nello slargo della stessa via Corona, di fronte alla scuola materna. Infine, di fianco all’ingresso del mercato civico, in via Curtatone, in aderenza al muro perimetrale dello stesso mercato, è stata individuata un’area aggiuntiva di circa 60 mq che prevalentemente sarà dedicata alla vendita di prodotti poco ingombranti che non vadano ad interferire con l’ingresso e l’uscita dal mercato e, al tempo stesso, non siano di intralcio con la viabilità di servizio dell’emporio e dei residenti.

In tutto ci sono 17 posteggi (8 nell’area di 440,00 mq, 7 nell’area di 300 mq e 2 in quella di 60,00 mq, adiacente il mercato civico). Il nuovo assetto garantisce la corretta fruizione dei parcheggi privati accanto al Banco di Sardegna e il corretto accesso pedonale e veicolare ai due accessi, pedonale e carrabile, della scuola. La sistemazione consentirà inoltre di ospitare in aree ben definite e circoscritte gli operatori del mercato, senza che gli stessi siano di intralcio al flusso delle persone e dei veicoli in ingresso ed uscita dalla scuola materna, dal mercato civico, dal Banco di Sardegna e dai condomini che confinano con la scuola.

Secondo il Comune la nuova sistemazione migliorerà il traffico nella zona di Is Bingias e in tutta Pirri data la concentrazione di attività in quella zona (asili, scuole, mercato, ufficio postale, banche e molte attività commerciali).

Saranno sistemati anche gli spazi per gli ambulanti del mercato di via Quirra. Potranno lavorare in una zona di 700 mq circa (divisa in 3 porzioni mediamente di m 40 x 6), dislocata tra le vie Quirra e Buggerru, da una parte, e il mercato civico e la porzione di piazzale con una zona di parcheggi a pagamento, dall’altra.

L’area tra le vie Quirra e Buggerru sarà riqualificata e risistemata nell’arco dei prossimi anni. Il progetto prevede la realizzazione di 18 stalli: essi saranno disponibili una volta conclusi i lavori di riqualificazione della piazza. Durante i lavori, per esigenze proprie del cantiere, sarà possibile attivare solo sei stalli sostitutivi, localizzati nel parcheggio posto sull’altro lato del mercato. Pertanto fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione della piazza di via Quirra, saranno messi a bando decennale esclusivamente 6 stalli.