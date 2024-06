Cagliari, oggi l’autopsia sul corpo di Fabio Piga: l’ombra della cocaina dietro il brutale omicidio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà eseguita questo pomeriggio l’autopsia sul corpo di Fabio Piga, l’ex carabiniere 37enne ucciso con una coltellata al petto durante una lite all’interno del pub Donegal di via Caprera a Cagliari nella notte tra sabato e domenica. Per il delitto è stato arrestato, e si trova in carcere a Uta, Yari Fa, 19 anni, accusato di omicidio volontario aggravato. Il sostituto procuratore Marco Cocco, che coordina le indagini della squadra mobile, ha affidato l’incarico per l’autopsia, che sarà effettuata nel pomeriggio alle 15, al medico legale Roberto Demontis.

Sempre oggi dovrebbe essere fissata l’udienza di convalida di Fa, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo aver reso dichiarazioni spontanee e che, proprio durante il lungo interrogatorio, ha appreso della morte di Piga. Da quanto si apprende, Fa e gli amici sarebbero andati in bagno per consumare cocaina dopo aver mostrato una bustina a qualcuno dei presenti nel pub, motivo che ha spinto Piga a intervenire in bagno per chiedere al gruppetto di allontanarsi dal locale. Intervento non gradito da Fa, che ha reagito brutalmente, prima scagliandosi contro Piga e poi accoltellandolo.

Resta da chiarire da dove il 19enne di San Michele, che ha precedenti quando era ancora minorenne, abbia preso il coltello, di proprietà del locale, o se l’abbia trovato in bagno e, in questo caso, bisognerà capire come mai un coltello fosse in bagno.