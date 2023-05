Cagliari, odissea finita: riprendono i lavori per la metro da piazza Repubblica alla stazione

Odissea finita, dopo rallentamenti, pause e problemi che hanno aumentato i disagi di residenti e commercianti della zona, riprendono a fine mese i lavori per la realizzazione della linea 3 di MetroCagliari, quella che garantirà il collegamento da piazza Repubblica alla stazione dei treni. Dopo un incontro tra Arst e l’associazione temporanea di imprese appaltatrice dei lavori di Metrocagliari – è stato sottoscritto uno specifico verbale con il quale si è concordato il percorso di superamento delle criticità che avevano condotto prima ad un rallentamento del cantiere e, successivamente, alla interruzione ingiustificata dello stesso. Nel corso dell’incontro sono state definite e precisate temporalmente tutte le attività da completare o avviare dall’ATI e dalla stazione appaltante, funzionali alla più rapida ripresa dei lavori e alla conclusione degli stessi nel rispetto degli impegni già assunti. Ci sarà una trattativa per la revisione dei costi, in questi mesi aumentati a causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime e, stando a quanto emerso dall’incontro, è stata confermata la disponibilità di risorse aggiuntive da parte della giunta regionale. Sempre sul versante amministrativo-contabile, l’ATI ha comunicato una riconfigurazione della compagine esecutrice con maggiore impegno da parte di una impresa mandante che interverrà già a partire dalla conclusione della fase di realizzazione della tratta Repubblica-San Saturnino, ARST S.p.A.

I lavori relativi riprenderanno il 29 maggio prossimo. Così come, allo stesso tempo, riprenderanno gli scavi archeologici preventivi nell’area RFI finalizzati a consentire il completamento del capolinea “Stazione FS”. Sulla base del nuovo cronoprogramma dei lavori da condividere con il Comune di Cagliari, verranno valutate alcune modifiche tecniche costruttive sui lavori in corso in modo da rendere gli stessi più rapidi. Tutte le attività concordate saranno sancite formalmente in apposito atto che verrà sottoscritto a breve.