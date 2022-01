Cagliari, occupano abusivamente la rimessa di uno stabile in viale Bonaria: denunciati due tunisini.

Ieri a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Villanova, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata a Tortolì l’8 gennaio scorso da un 73enne del luogo, imprenditore, hanno denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici due tunisini rispettivamente di 46 e 53 anni, entrambi senza fissa dimora, a loro dire lavoratori stagionali. L’attività investigativa svolta dai militari ha consentito di individuare i due quali autori dell’occupazione arbitraria della rimessa di un edificio situato in viale Bonaria a Cagliari. I due avevano fatto ingresso all’interno dello stabile abbandonato dallo spazio lasciato libero da un cancello metallico in parte deragliato dalle proprie corsie di movimento, portando con sé pochi effetti personali e avevano realizzato due rudimentali giacigli ove dormire. Sono stati allontanati dallo stabile e i due cani (uno con microchip e l’altro senza) di cui erano in possesso sono stati momentaneamente affidati al canile comunale al quale potranno ora chiederne la restituzione.